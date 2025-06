Difesa: Orlando, ‘piano riarmo non può sostituire politiche industriali’

agenzia

Roma, 27 giu. “Non penso che la questione della difesa sia la soluzione. La questione più strutturale è la nostra non autosufficienza europea nella filiera della produzione di difesa quindi un aumento della spesa nel suo ambito va all’estero. Si può credere che il piano di riarmo europeo sia una risposta in termini geopolitici o una forma di riequilibrio a livello globale, cosa che non penso, ma non è sicuramente una risposta di politiche industriali. Cosa che hanno detto anche grandi player che operano in questo settore. Non possiamo sostituire le politiche industriali con interventi nell’ambito della difesa”. Lo ha detto l’ex ministro del Lavoro e responsabile Politiche industriali del Pd, Andrea Orlando, ad un incontro promosso dalla Filctem Cgil a Roma.

