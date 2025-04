Difesa: Orlando, ‘se si crede in pluralismo Pd, si evitino caricature’

agenzia

Roma, 16 apr. “Nel Pd alcuni compagni e amici, che combattono quotidianamente in modo indefesso e meritorio il post stalinismo di Putin, ne mutuano un vizio, quello di realizzare la caricatura alle posizioni di chi non la pensa come loro. Oggi ne è vittima Goffredo Bettini che evidentemente pone alcune questioni scomode in modo solidamente argomentato, peraltro poste da molti nella società e nella opinione pubblica italiana”. Lo ha detto l’ex ministro del Lavoro ed esponente Pd, Andrea Orlando, conversando coi giornalisti alla Camera.