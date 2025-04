Difesa: P. De Luca, ‘bene voto compatto Pd su difesa e sicurezza, passaggio importante’

agenzia

Roma, 2 apr. “Ritengo estremamente positivo il voto favorevole compatto della delegazione Pd al Parlamento europeo sulla ‘Relazione annuale sulla politica di sicurezza e difesa’, in linea con il gruppo dei Socialisti e Democratici. Si tratta di un passaggio importante per la costruzione dell’autonomia strategica dell’Unione. Ora tutti al lavoro”. Lo scrive Piero De Luca, deputato del Pd e capogruppo in commissione politiche europee.