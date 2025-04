Difesa: Pd, ‘maggioranza spaccata, in altri tempi si sarebbe saliti al Colle’

agenzia

Roma, 10 apr. “Dopo le parole della Lega in aula, in altri tempi, si sarebbe andati al Quirinale, c’è un problema serio nella maggioranza di governo”. Lo dice Stefano Graziano del Pd nelle dichiarazioni di voto sulle mozioni sul piano ReArm dopo che la Lega ha confermato di opporsi al piano Von der Leyen. “Noi voteremo contro la mozione della maggioranza. Per loro il ReArm Ue non esiste. Noi pensiamo che il ReArm Ue vada radicalmente cambiato”.

