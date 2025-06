Difesa: Quartapelle, ‘piazza contro riarmo? Pd non ha aderito, chi va lo fa a titolo personale’**

agenzia

Roma, 19 giu. Bene che il Pd non abbia aderito alla manifestazione contro il riarmo di domani a Roma. Ne è convinta la deputata dem Lia Quartapelle, interpellata dall’Adnkronos. Il tema riarmo è divisivo. Nel centrodestra ma anche nel fronte delle opposizioni e all’interno dello stesso Pd. Alcuni esponenti del suo partito sabato saranno alla manifestazione contro il riarmo, che ne pensa? “Il Pd non aderisce alla manifestazione, e fa bene, perché dobbiamo essere coerenti con il nostro impegno a partecipare alla definizione di una difesa europea. Chi ci va, lo fa a titolo personale”.