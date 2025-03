Difesa: Renzi, ‘Von der Leyen algida burocrate, su piano la penso come Draghi’

agenzia

Roma, 20 mar. “Io sono critico con Von der Leyen ormai da tempo, la considero una algida burocrate. Sono d’accordo sul principio che si debba investire di più in difesa, ma i soldi vanno anche spesi meglio. La penso come Mario Draghi, non come Von der Leyen. Poi è chiaro che al momento del voto si dovrà votare a favore del piano Von der Leyen”. Lo dice Matteo Renzi a Metropolis a Metropolis sul sito di Repubblica.

