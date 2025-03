agenzia

Roma, 11 mar “‘Basta soldi per le armi’. A Strasburgo come a Roma, faremo di tutto per impedire che le risorse del nostro Paese vengano usate per ingrassare i profitti delle industrie belliche e soffiare ancora sui venti di guerra”. Lo scrive sui sociale Riccardo Ricciardi, capogruppo M5s alla Camera.

