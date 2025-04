Difesa: Rizzo, ‘per Lega e M5S pace commedia da recitare davanti ai tg’

agenzia

Roma, 16 apr. “Nonostante Salvini dica, davanti ai microfoni, delle cose positive e per la pace, poi se si guardano gli atti parlamentari, la Lega vota il 28 gennaio 2025 al Senato e il 22 gennaio 2025 alla Camera di fatto per continuare la guerra. Allo stesso modo il Movimento 5 stelle quando poteva cambiare le cose, ha partecipato al Governo di Draghi. Avrebbero potuto far cadere quell’Esecutivo guerrafondaio sulle armi, mentre il 17 marzo 2022, a quelle stesse armi votarono favorevolmente. Nel maggio 2022, rivotarono per le armi, sia alla Camera che al Senato. Questo dimostra che per loro la pace è una commedia da recitare davanti ai tg per poi obbedire a telecamere spente. Le commedie sviliscono la politica, allontanano il popolo e consentono ai grandi poteri di governare”. Lo afferma Marco Rizzo, coordinatore nazionale di Democrazia sovrana e popolare.

