Difesa: Ronzulli, ‘sicurezza non lusso ma precondizione per libertà’

agenzia

Roma, 23 mar. “L’Europa sta attraversando un momento di crisi importante. Le minacce di conflitto, l’immigrazione non controllata, la necessità di un equilibrio politico più solido ci pongono di fronte a sfide cruciali. Per questo il dibattito di questi giorni sul riarmo è una cosa seria. Non possiamo considerare gli investimenti in difesa come un tabù, in opposizione magari ai fondi per la sanità e per l’istruzione. La sicurezza è fondamentale per preservare le nostre libertà e anche per tutelare i nostri diritti”. Così la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli, intervenendo all’evento degli azzurri “Forza Europa-Giovani, per la libertà, verso il futuro!” svoltosi a Milano.