Difesa: Schlein, ‘governo avrebbe dovuto dire no a ricatto Trump come Sanchez’**

Roma, 8 set. “Il governo avrebbe dovuto fare come Pedro Sanchez in Spagna che ha detto no al ricatto di Trump e conseguirà gli obiettivi Nato senza aumentare la spesa sacrificando il welfare. Noi continueremo a insistere e a indicare a questo governo dove trovare i 5 miliardi da mettere subito sulla sanità pubblica per assumere i medici e gli infermieri che mancano negli ospedali”. Lo dice Elly Schlein al Tg3.

