Difesa: Schlein, ‘Hippy? Governo diviso, Meloni ridotta ad attaccare opposizione’**

agenzia

Roma, 31 mar. “Hippy? Avete mai visto un governo che in mancanza di una politica estera condivisa passa il tempo ad attaccare l’opposizione. Meloni ha un governo con tre posizioni diverse e quindi si riduce ad attaccare l’opposizione”. Così Elly Schlein a Tagadà su La7.

“E’ assurdo che attaccando me, dica che non ci sia alternativa tra l’abbassare la testa davanti a Trump, unica cosa su è d’accordo la maggioranza, e strappare l’alleanza e uscire dalla Nato. L’alternativa c’è ed è quella di un’Europa federale, in cui si supera il diritto di veto e che mette in campo un grande piano di investimenti europei basati sul debito comune, come è stato per il Covid, e che comprenda anche investimenti sulla difesa comune. L’Italia si salva soltanto in un’Europa integrata ma i nazionalisti, come quelli che ci governano, non la vogliono”.

