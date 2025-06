agenzia

Roma, 20 giu “Il piano di riarmo di Ursula Von der Leyen è sbagliato. Non è un piano per la difesa comune europea, che è un obiettivo a cui tendiamo tutti. E’ il piano di riarmo della Germania, lo ha detto Draghi, non è che lo dico io”. Lo ha detto il deputato del Pd Arturo Scotto a Agorà Estate, su Rai Tre.

