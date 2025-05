Difesa Sempio, ‘in appunti e diari nulla sul caso Garlasco’

agenzia

'Presi per tracciare un profilo, lui preoccupato per i genitori'

MILANO, 15 MAG – Negli appunti e nei diari sequestrati ieri ad Andrea Sempio, indagato nelle nuove indagini sull’omicidio di Chiara Poggi del 2007, “non c’è assolutamente alcun riferimento al caso di Garlasco, nulla di nulla”, ma evidentemente quelle carte sono state prese “per tracciare un suo profilo psicologico, o almeno così abbiamo capito”. Lo ha spiegato uno dei legali del 37enne, l’avvocata Angela Taccia, che ribadisce che Sempio comunque, anche dopo le perquisizioni di ieri che hanno riguardato pure tutta la parte dei dispositivi informatici, “è tranquillo, anche se sempre preoccupato per i suoi genitori e in particolare per la salute della madre”. Intanto, sempre da quanto riferito dal legale, l’udienza di domani, davanti alla gip di Pavia Daniela Garlaschelli, è fissata “come da ordinanza per il giuramento di periti e consulenti” nell’ambito del maxi incidente probatorio, che era stato richiesto dai pm, su analisi genetiche ad ampio raggio. Oltre alla comparazione tra il Dna del 37enne e i risultati del materiale trovato su unghie e dita di Chiara Poggi, pure analisi su una lunga lista di reperti e campioni ritrovati, alcuni mai analizzati, tra cui un frammento del tappetino del bagno, prelievi, tamponi ed oggetti, come confezioni di tè, yogurt, cereali, biscotti, sacchetti e pure i “para-adesivi” di tutte le impronte. Oltre al “giuramento”, però, la giudice potrebbe affidare già domani il quesito sulle analisi da effettuare alla genetista Denise Albani e al perito dattiloscopico Domenico Marchigiani. Con i termini per l’inizio e la durata degli accertamenti. La durata massima in questi casi, ha spiegato il difensore, è di “sei mesi”. La difesa di Sempio (oggi non è andato a lavoro per un riposo già previsto), tra l’altro, è pronta a presentare semmai eccezioni su alcuni aspetti della formulazione del quesito.

