Difesa: Sensi su post Carotenuto (M5S), ‘con questa gente neanche un caffè’

Roma, 11 apr. “Con questa gente neanche un caffè, questo il livello”. Lo scrive Filippo Sensi del Pd commentando un post di Dario Carotenuto dei 5 Stelle. “La diplomazia -scrive l’esponente M5S- secondo Picierno, Sensi e pochi altri (si spera), si fa così… senza parlare. E se vuoi provare a costruire la pace, vieni messo all’indice e insultato. E allora per me queste posizioni nascono da un interesse, politico o personale. La pace non paga. Ma l’industria delle armi, chissà…”.

