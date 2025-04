Difesa: Sereni, ‘bene il Pd in Europa, difesa comune non è riarmo dei singoli Stati’

agenzia

Roma, 2 apr. “Con il voto di oggi la delegazione del Pd al Parlamento Europeo conferma e consolida la nostra posizione sulla difesa europea. Siamo e saremo sempre favorevoli alla difesa comune europea, alla maggiore integrazione politica necessaria per realizzare l’interoperabilità delle nostre forze armate, la condivisione delle informazioni, gli investimenti e i progetti comuni. Autonomia strategica europea, politica estera e della difesa comune sono ancora più urgenti oggi, di fronte alle scelte della nuova Amministrazione americana. Proprio per questo occorre cambiare radicalmente l’impianto della proposta della Presidente Von der Lyen, che rischia di favorire soltanto il riarmo dei singoli Stati, ed impedire che i fondi di coesione siano distolti dai progetti per lo sviluppo, il lavoro, il welfare”. Così in una nota Marina Sereni, componente della segreteria nazionale del Pd.

