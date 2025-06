Difesa: sondaggio Izi, 75% contrario ad aumento spese militari

agenzia

Roma, 27 giu. “L’intervento degli Usa in Iran è disapprovato dalla stragrande maggioranza degli italiani: tre su quattro lo condannano, tra questi più della metà degli elettori di governo, il 56% sono contrari all’operato di Trump, un dato che supera l’80 % tra coloro che sono all’opposizione e appartengono all’area del non voto”. E’ quanto emerge da un sondaggio sul tema ‘Iran e nuove guerre’, realizzato da Izi e presentato questa mattina nel corso della trasmissione ‘L’aria che tira’ su La7.

“Per quanto riguarda la paura di un prossimo conflitto armato su larga scala la percentuale di chi si dichiara molto preoccupato è cresciuta di ben dieci punti dalla nostra ultima rilevazione di maggio 2025, passando dal 57% ad oltre il 68% – spiega Giacomo Spaini, Presidente e Ceo di Izi- e sul possibile coinvolgimento dell’Europa o dell’italia in un conflitto globale più o meno la metà degli italiani i ritiene che sarà un evento possibile nei prossimi anni”.