Difesa: sondaggio Izi, no bipartisan a più spese militari, 70% teme nuova guerra

agenzia

Roma, 9 mag. Gli italiani sono effettivamente molto preoccupati per la guerra: per la prima volta dopo 80 anni c’è il timore di un nuovo conflitto per più del 70% degli italiani . Non solo: quasi il 60% degli intervistati ritiene concreto e possibile che ciò accada nei prossimi 5 anni. E’ quanto emerge da un sondaggio Izi, presentato questa mattina nel corso della trasmissione l’Aria che Tira condotta da David Parenzo su La 7.

“Una notizia molto preoccupante, se consideriamo che per più del 50 % degli italiani questa guerra coinvolgerà l’Italia e l’Europa nel breve e medio periodo “, spiega Giacomo Spaini , presidente e ceo di Izi. Le aree considerate più critiche del mondo , secondo il sondaggio , sono: per il 71 % degli intervistati il medio oriente e per il 63% l’Europa orientale con il confine Russia Ucraina . L’Asia centrale con il conflitto India e Pakistan preoccupa il 35% degli italiani , mentre Cina e Taiwan il 16%.