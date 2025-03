Difesa: Tajani, ‘unico modo per proteggerci è l’Europa, posizione Meloni inequivocabile’

agenzia

Roma, 21 mar. “L’unica soluzione per proteggerci è l’Europa. Senza, non andiamo da nessuna parte. Se questo governo fosse un governo anti-Europa, né io né Forza Italia, ne faremmo mai parte. Per fortuna, mi pare che la posizione della presidente Meloni sia molto chiara e inequivocabile: noi abbiamo fiducia nella sua azione, gli abbiamo dato pieno mandato per la difesa europea. Sul tema, non siamo disposti a trattare con nessuno perché fa parte dei nostri valori”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e vice premier Antonio Tajani, in un punto stampa prima dell’inizio del convegno, a Villa Madama, a Roma, ‘Piano d’azione per l’export italiano’.