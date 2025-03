agenzia

Roma, 22 mar. “L’Unione europea è sotto pressione e la Russia ha cambiato la sua economia in un’economia di guerra: spende l’8% del suo Pil in difesa. Questo significa che dobbiamo preparaci al peggior scenario, per evitarlo”. Lo ha affermato Manfred Weber, presidente del Partito popolare europeo, ai microfoni di ‘Agorà weekend, su Raitre.

