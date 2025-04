Digos Roma indaga su atti vandalici motorino moglie Giuli

agenzia

A novembre è stata sporta una denuncia

ROMA, 11 APR – Sugli atti vandalici al motorino della moglie del ministro Giuli, il terzo in pochi mesi, indagherà la Digos della Questura di Roma. In base a quanto si apprende il primo episodio risale all’ottobre scorso e a novembre il secondo tanto che la moglie del ministro ha sporto denuncia ai carabinieri. Il mezzo è stato preso di mira con il furto del casco, la rottura di un fanale. Inoltre è stata lasciata una busta di ghiaccio per contusioni nel bauletto portacasco.

