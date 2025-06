Dilagano le proteste negli Usa,150 arresti a San Francisco

agenzia

Manifestanti in piazza anche a NY, Atlanta, Seattle, Dallas

ROMA, 10 GIU – Le proteste contro le politiche migratorie dell’amministrazione Trump stanno mobilitando le autorità anche in altre città statunitensi oltre a Los Angeles e San Francisco, mentre in quest’ultima il bilancio dei manifestanti arrestati è salito ad almeno 150: lo riporta la Cnn. I manifestanti sono scesi in piazza anche ad Atlanta, Seattle, Dallas, Louisville e New York, dove la polizia ha arrestato “diverse” persone, sottolinea l’emittente tv.

