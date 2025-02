‘Dimissioni se incinta’, lascia la consigliera di FdI

agenzia

'Non ho mai pensato così, torno a lavorare e a fare la mamma'

BERGAMO, 27 FEB – Annuncia le proprie dimissioni Silvia Colombo, la consigliera e capogruppo di Fratelli d’Italia a Treviglio (Bergamo) al centro delle polemiche per aver pronunciato in Consiglio comunale, l’altra sera, una frase che metteva in connessione le consigliere incinte con la possibilità di dimettersi dall’aula. Le dimissioni arrivano in polemica anche con il partito: “Hanno affrontato questa bufera mediatica con troppa leggerezza”. “Fare politica – aggiunge – non può essere un bieco gioco di potere, fatto di attacchi personali, opportunismi e promesse vuote. Per questo ho deciso di dimettermi e tornare a lavorare e a fare la mamma”.

