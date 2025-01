agenzia

ROMA, 08 GEN – Il direttore dell’Aise, Giovanni Caravelli, a quanto si apprende, è andato personalmente a Teheran per prendere Cecilia Sala. E’ ora in viaggio sull’aereo che sta riportando in Italia la giornalista.

