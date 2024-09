Diritti: Bergamini, ‘non sono monopolio sinistra, su carceri e Ius Scholae Fi chiara’

agenzia

Roma, 31 ago. “I temi che hanno a che fare con la dignità e con i diritti delle persone non possono e non debbono essere monopolio politico della sinistra. Per questo come parlamentari di Forza Italia abbiamo deciso di visitare le carceri in un periodo dell’anno in cui la vita in cella, con il caldo infernale, diventa ancora più difficile”. Lo ha dichiarato la deputata Deborah Bergamini, vicesegretario nazionale di Forza Italia, intervenendo alla Festa del Tricolore a Massa.