Diritti: Magi, ‘mini pride davanti a ambasciata ungherese

agenzia

Roma, 16 apr. “Il governo ungherese ha abolito il Pride con una discriminazione gravissima nei confronti della comunità Lgbtqia+ e per questo oggi +Europa ha portato il Pride davanti all’ambasciata ungherese. Per mostrare che l’Europa deve essere un luogo di democrazia, di diritti civili e libertà individuali”. Lo ha detto il segretario di +Europa, Riccardo Magi, nel corso del mini-pride organizzato davanti all’ambasciata dell’Ungheria. La delegazione del partito è arrivata davanti alla sede consolare di Budapest a bordo di una golf car a 12 posti allestito come un carro del Pride, con tanto di musica e bandiere arcobaleno e dell’Ue.

I militanti di +Europa hanno mostrato cartelli con il volto di Orban con su scritto “This is not Europe”, “Eu Ban Orban” e “Budapest We Are Coming”, annunciando la partecipazione di +E al Pride che si terrà nella capitale magiara.