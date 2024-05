Disabili: Fontana, ‘Lis perno di comunità linguistica e culturale’

agenzia

Roma, 10 mag. “La lingua dei segni non è soltanto lo strumento indispensabile che consente di comunicare con l’ambiente circostante e di apprendere contenuti, ma anche il perno di un’autentica comunità linguistica e culturale, nella quale la diversità non viene percepita come limite o difetto. L’abbattimento delle barriere e il senso di appartenenza a una comunità sono fattori determinanti per garantire a tutti l’effettivo esercizio dei propri diritti in condizioni di parità e uguaglianza, nell’ambito di un contesto inclusivo”. Così il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, in un messaggio rivolto all’Ente nazionale sordi in occasione della quarta Conferenza nazionale sulla sordità in corso a Reggio Calabria.