Disabili: Malan, ‘fragilità spesso si associa a coraggio’

agenzia

Roma, 12 apr. “La disabilità necessita di tutta l’attenzione della società. Bisogna lavorare sul concreto per abbattere le barriere architettoniche ma soprattutto quelle sociali e per far questo chi è affetto da disabilità rappresenta col suo coraggio un esempio per tutti, soprattutto per incoraggiare quei giovani che si lasciano andare allo scoraggiamento. La disabilità, per questo motivo, va presa con positività. Sono stato istruttore e allenatore di nuoto e ho visto da vicino la determinazione di coloro che sono affetti da patologie invalidanti. Si può essere fragili ma non per questo meno coraggiosi perché spesso la fragilità si associa col coraggio, il coraggio di vincere la solitudine stando in mezzo agli altri e per superare le proprie barriere personali”. Lo ha affermato il capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato, Lucio Malan, intervenendo in Senato alla conferenza stampa “Joni and friends – disabilità in azione”.

