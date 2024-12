Disabilità: La Russa, ‘vicinanza a chi affronta ogni giorno sfide molto complicate’

agenzia

Roma, 3 dic. “In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, desidero esprimere la mia vicinanza a chi affronta ogni giorno sfide molto complicate e spesso invisibili ad altri. Questa ricorrenza ci richiama all’impegno collettivo per abbattere le barriere, non solo fisiche, ma anche culturali, che ancora oggi ostacolano una piena inclusione. Garantire pari opportunità e una partecipazione attiva è un dovere morale e una responsabilità condivisa per costruire una società più giusta”. Lo scrive sui social, Ignazio La Russa, presidente del Senato.

