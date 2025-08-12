Disoccupazione al top da 4 anni, crescono gli allarmi in Gb

agenzia

Analisti prudenti su economia e nuovi tagli tassi dopo dati Ons

LONDRA, 12 AGO – Crescono le preoccupazioni dopo la diffusione odierna del dato sulla disoccupazione britannica, stabile al 4,7%, picco negativo da 4 anni a questa parte. L’indicatore, certificato dall’Office for National Statistics (Ons), è accompagnato da un rallentamento degli incrementi salariali e rappresenta un nuovo segnale allarmante per il governo laburista di Keir Starmer, sotto tiro per i risultati finora deludenti della sua politica economica. “Nell’insieme queste cifre mostrano una rallentamento prolungato” del mercato del lavoro nel Regno Unito, ha ammonito Liz McKeown, capo dipartimento dell’Ons, sottolineando come la disoccupazione sia aumentata in dieci degli ultimi 12 mesi. Richard Carter, analista alla City, evidenzia da parte sua la sfida “delicata” che attende ora la Bank of England (BoE) rispetto alle aspettative di un nuovo taglio dei tassi entro fine anno, dopo quello – contrastato – deciso questo mese dal 4,25 a 4%: si tratta – nelle sue parole – di trovare “un equilibrio di fronte a un’inflazione che resta al 3,6% e a segnali di debolezza del mercato del lavoro sempre più difficili da ignorare; nonché a un’economia in affanno segnata dal doppio calo del Pil registrato nei mesi di aprile e maggio”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA