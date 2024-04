Dispersa nel lago d’Iseo, senza esito le ricerche con i cani

agenzia

Ventenne di origini tedesche caduta in acqua a settembre

BRESCIA, 15 APR – Si è chiusa senza esito la quattro giorni di ricerche nelle acque del lago d’Iseo di Chiara Lindl, la ventenne di origini tedesche caduta in acqua durante un’uscita in barca con gli amici lo scorso primo settembre e mai più ritrovata. La famiglia aveva pagato di tasca propria nuove ricerche affidate a cani arrivati dalla Germania in grado di fiutare fino a grandi profondità. Purtroppo nemmeno queste nuove ricerche hanno portato all’individuazione e al recupero del corpo della giovane turista tedesca che l’amministrazione comunale di Pisogne, paese bresciano che si affaccia sul lago d’Iseo, intende ricordare con una targa che verrà installata nelle prossime settimane e dedicata appunto alla giovane.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA