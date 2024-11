‘Diventare umani’ sarà il tema del festival di Giffoni 2025

agenzia

La 55/a edizione del festival, in programma dal 17 al 26 luglio

GIFFONI VALLE PIANA, 20 NOV – ‘Diventare umani’: è questo il filo conduttore della 55/a edizione del festival di Giffoni, in programma dal 17 al 26 luglio. Nel Giffoni Day, ricorrenza in cui si celebra la nascita dell’idea del 20 novembre del 1970 di Claudio Gubitosi, Giffoni annuncia i progetti della prossima edizione. “Per il 2025, il tema è Diventare Umani (Becoming Human) – spiega il direttore artistico, Luca Apolito – vogliamo esplorare cosa significhi veramente essere umani oggi e come possiamo diventare più consapevoli del nostro ruolo e delle nostre responsabilità”. Protagonisti, come sempre, i giurati che per #Giffoni55 saranno 4500 e arriveranno da 45 nazioni e oltre 300 città, paesi e borghi d’Italia. I regolamenti verranno pubblicati lunedì 9 dicembre e la selezione dei juror avverrà entro la fine di febbraio. A queste si aggiungono le sezioni come Parental Experience dedicate a 400 genitori, e Gex Doc con focus sul cinema del reale e documentari. 250 invece saranno i giovani che prenderanno parte ai Workshop +18, quest’anno totalmente dedicati alla recitazione. “In 55 anni milioni di ragazzi e ragazze hanno trovato in Giffoni molto più di un festival: un luogo dove esprimersi, confrontarsi, crescere – aggiunge il direttore generale, Jacopo Gubitosi”. Il cuore della rassegna saranno come sempre i film, accanto agli incontri tra ospiti e giurati: circa 250 artisti, ogni anno, vengono a Giffoni per interagire con i ragazzi. Ritorna nella 55esima edizione del Festival anche il Giffoni Music Concept: dieci serate completamente gratuite con artisti emergenti del panorama musicale italiano e big della musica tra i più acclamati dai giovani. A questo si aggiunge lo Street Fest, dove fantasia e effetti speciali si fondono. Il 2025 sarà un anno all’insegna dell’apertura e della collaborazione con associazioni, scuole, festival e realtà del terzo settore attive in tutt’Italia. Giffoni va anche oltre i confini nazionali: sono infatti già in programma iniziative e progetti in diverse nazioni. Tra queste: Macedonia del Nord, Danimarca, Spagna, Georgia, Corea del Sud, Azerbaijan, Qatar, Germania, India, Croazia, Corea del Sud, Giappone e Inghilterra. A partire da gennaio 2025, Giffoni tornerà tra i banchi di scuola con appuntamenti dedicati agli studenti ed ai docenti. Il “viaggio” di Giffoni proseguirà poi nelle Università di tutto il Paese. Il programma del 2025 sarà presentato al Parlamento Europeo a Bruxelles e al Parlamento Italiano, alle Commissioni Cultura di Camera e Senato. “Questa intensa progettualità è supportata dalla presidenza della Regione Campania e dal suo Governatore Vincenzo De Luca. Si è in attesa di poter dialogare con il dicastero della Cultura ed è in programma un incontro con il ministro Alessandro Giuli”, si legge in una nota dell’organizzazione.

