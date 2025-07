Diverse persone accoltellate in un supermercato Michigan

agenzia

L'aggressore è stato fermato

WASHINGTON, 27 LUG – Diverse persone sono state accoltellate in un supermercato della catena Walmart, a Traverse City, in Michigan. Lo riporta la Cnn citando la polizia. L’aggressore è stato fermato. La polizia di Stato del Michigan ha dichiarato che sull’incidente sta indagando lo sceriffo locale e non ha fornito altri dettagli. Le forze dell’ordine hanno chiesto ai residenti di evitare la zona. Un portavoce di Walmart, Joe Pennington, ha dichiarato in una nota ai media che l’azienda sta “collaborando con la polizia”.

