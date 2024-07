Dl agricoltura: Bonelli, ‘governo Meloni apre caccia a stambecchi e lupi, vergogna’

agenzia

Roma, 11 lug. “La Camera, su parere positivo del governo, ha approvato un ordine del giorno della Lega che chiede di inserire lo stambecco tra le specie cacciabili, insieme al lupo. Che vergogna! Ancora una volta, il governo si distingue per il suo odio verso la natura e gli animali. Premier Meloni, non si vergogna? Solo poche settimane fa, il governo Meloni aveva votato contro la legge europea sulla natura, confermandosi nemico dell’ambiente, dell’agricoltura e del futuro dei giovani, votando contro per difendere gli interessi delle multinazionali. Il governo Meloni deve assumersi la responsabilità di questo attacco alla nostra biodiversità e alla fauna del nostro Paese. È inaccettabile che continui a promuovere politiche che mettono in pericolo specie protette e l’equilibrio ecologico per favorire interessi privati e speculativi”. Così il deputato di Alleanza Verdi Sinistra e portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli.

