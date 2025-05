Dl Albania: Pd, ‘idrovora risorse e fotografia fallimento Meloni’

agenzia

Roma, 8 mag. “Il decreto Albania, che sarà discusso in Aula alla Camera la prossima settimana, rappresenta la fotografia del fallimento del progetto di Giorgia Meloni. Ciò che è stato presentato come un modello per la gestione dei flussi migratori si è rivelato un’idrovora di risorse pubbliche”. Così una nota dei componenti democratici della Commissione Affari Costituzionali della Camera Simona Bonafè, Gianni Cuperlo, Federico Fornaro e Matteo Mauri.