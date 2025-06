Dl alluvioni: ok Senato a provvedimento, in testo anche norme su Campi Flegrei**

agenzia

Roma, 25 giu. Il Senato ha approvato il decreto legge contenente ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell’area dei Campi Flegrei, nonché norme di carattere finanziario in materia di protezione civile. Il testo, che va convertito in legge entro il prossimo 6 luglio, passa ora all’esame della Camera.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA