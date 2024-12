Dl Ambiente: Paroli (Fi) rivendica suo emendamento, ‘su acqua serve il privato’ (2)

agenzia

“L’acqua -ha aggiunto- è e rimarrà pubblica e ci mancherebbe che qualcuno lo mettesse in discussione, ma la gestione deve essere aperta ai privati, altrimenti noi ci troviamo nella situazione che ci ricorda la Banca mondiale”. Per l’azzurro “le dispersioni idriche nelle reti dei Paesi ad alto reddito si aggirano intorno al 10-20 per cento; in Italia il dato è del 40 per cento: due quinti dell’acqua immessa nella rete finiscono nel terreno, si disperdono e in alcune Regioni del Sud purtroppo la dispersione arriva al 70 per cento”.