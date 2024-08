Dl carceri: Boldrini (Pd), ‘gravi le parole di Matone su donne rom e opposizione’

agenzia

Roma, 7 ago. “Stiamo sentendo parole così gravi nell’aula di Montecitorio, mentre si vota un decreto su un tema importante come quello delle carceri, che non possiamo che stigmatizzare. L’onorevole Matone della Lega, per difendere la proposta del suo partito che vuole mettere in galera le donne incinte o con figli fino a un anno che commettono un reato, ha fornito motivazioni a sfondo razziale facendo riferimento alle donne Rom, a cui è rivolta la norma””. Lo ha dichiarato, intervenendo nel dibattito in aula, Laura Boldrini, deputata Pd e presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo.

“Inoltre l’on. Matone – prosegue – ha detto che l’opposizione dovrebbe andarci a visitare i campi Rom, realtà che alcuni di noi conoscono bene avendo lavorato per trovare soluzioni: non si chiudono i campi senza alternative abitative dignitose, solo per assecondare i peggiori istinti razzisti. E alludere, come fatto dall’on. Matone, ad un “tacco 12″ con cui si sarebbe andate nei campi ha un sotto-testo patriarcale e paternalistico che davvero non può essere ascoltato in Parlamento”.