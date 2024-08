Dl carceri: Bonelli, ‘rappresaglia maggioranza, questa non è repubblica di Salò’

agenzia

Roma, 7 ago. “Quello che ha fatto l’onorevole Foti in Aula, con il governo che ha obbedito, si può definire in un solo modo: rappresaglia. È stato mandato un messaggio chiaro alle opposizioni, vale a dire attenti a come parlate, anche sugli ordini del giorno. Se esercitate la vostra libera opinione, il governo cambia posizione. Questa non è la Repubblica di Salò. I deputati di opposizione non sono sub Iudice del capogruppo di FdI a tal punto che devono fare attenzione ad esprimere le loro opinioni pena cambio di parere del governo su pareri già espressi su Odg. Nessuno in quest’aula può ordinare al governo di cambiare opinione su un ordine del giorno e il governo non dovrebbe obbedire. È una cosa gravissima. I deputati di opposizione hanno tutto il diritto esercitare la loro libera opinione. Non ci lasceremo intimidire”. Così il deputato di AVS Angelo Bonelli, intervenendo in Aula alla Camera dei Deputati, in merito al dibattito sull’ordine del giorno al decreto carceri per chiedere più sostegno alle case famiglie protette in difesa dei figli minori in carcere.