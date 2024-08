Dl carceri: Candiani, ‘bene ok a odg Lega per Miogni a Varese, Pd e M5s incoerenti’

agenzia

Roma, 7 ago. “Il carcere ‘Miogni’ di Varese è stato dichiarato dismesso nel 2001, ma ancora oggi ospita circa il doppio dei detenuti rispetto alla sua capacità regolamentare di 53 posti. Parliamo di un edificio molto vecchio, costruito nel 1893, che solo nel 2017 ha avuto i bagni delle camere del piano terra dotati di acqua calda e docce. Anche il resto della struttura è in uno stato di forte vetustà: una situazione che rende la carcerazione e il lavoro della polizia penitenziaria ancora più difficili, tanto più considerando il sovraffollamento. Oggi, con l’approvazione di un preciso Odg della Lega al DL Carceri, il governo si è impegnato a redigere uno studio di fattibilità per esplorare la possibilità di trasferire il carcere in una nuova sede, più moderna ed adeguata”. Così il deputato della Lega Stefano Candiani, primo firmatario dell’Odg.