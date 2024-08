Dl carceri: Delmastro a Schlein, ‘sinistra sa sempre cosa fare quando non governa’

agenzia

Roma, 7 ago. “Condivido la fotografia impietosa di Schlein sulle condizioni carcerarie che abbiamo ereditato da una sinistra che ha governato per anni pur senza mai vincere una sola elezione. Segnalo alla sinistra che, mentre Schlein chiede astrattamente più trattamento, il Governo Meloni ha saturato per la prima volta le piante organiche degli educatori, prima spaventosamente carenti. Segnalo che, mentre Schlein parla di agenti di polizia penitenziaria, il Governo Meloni ha trovato le risorse per l’assunzione di oltre 7000 nuovi agenti di polizia penitenziaria ed in particolare per assunzioni straordinarie di 2000 agenti”. È quanto dichiara in una nota Andrea Delmastro delle Vedove, deputato di Fratelli d’Italia e Sottosegretario di Stato alla Giustizia.