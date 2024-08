Dl carceri: Magi, ‘maggioranza calpesta diritti minori’

agenzia

Roma, 7 ago. “La norma del dl carcere che prevede la possibilità del carcere per donne incinte con bambini di età inferiore a 3 anni non è una forma di protezione come vuole farci intendere l’On. Matone, ma una forma di annientamento della dignità del minore: nessun minore, nessun bambino ha mai avuto alcun tipo di beneficio nell’essere recluso con la propria madre in qualsiasi tipo di struttura”. Così in Aula a Montecitorio Riccardo Magi, segretario di +Europa.