Dl carceri: Pittalis (Fi), ‘Lanusei presidio legalità, bene sì governo a mio odg per riqualificarlo’

Roma, 7 ago. “Il carcere di Lanusei è una casa circondariale maschile, costruita in un ex convento del XVIII secolo, e i suoi spazi, per evidenti problemi strutturali sono pochi e ristretti; recentemente è arrivata la notizia della volontà del DAP (Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria) di destinare tale penitenziario ad istituto per minorenni, nonostante la commissione inviata dallo stesso Dap abbia categoricamente indicato Lanusei come ‘non idoneo per i minori sotto tutti i punti di vista’”. Così in una nota Pietro Pittalis deputato di Forza Italia, vicepresidente della Commissione Giustizia e segretario regionale del partito azzurro in Sardegna.