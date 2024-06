Dl coesione: Fitto, ‘nessun accentramento, paradossali critiche opposizioni’

agenzia

Roma, 25 giu. Raffaele Fitto respinge al mittente le critiche delle opposizioni sulle politiche di coesione del governo. Nel corso delle repliche agli interventi in Aula al Senato, dove è in corso l’esame del decreto Coesione, il ministro per il Pnrr ha definito “singolare” la critica sulla mancanza di visione mossa nei confronti del governo: “Il governo – dice Fitto – ha scelto di mettere insieme, con una decisione del presidente del Consiglio, le deleghe di Pnrr e coesione proprio per avere una visione strategica”. “Paradossale” secondo Fitto anche l’accusa di un eccessivo accentramento che “non c’è stato”, ribatte il ministro.