Dl Coesione: Nesci (FdI-Ecr), ‘con agevolazioni per occupazione cresce Sud’

agenzia

Roma, 27 ago. “In questi giorni il governo Meloni è al lavoro su tre fronti cruciali per il futuro della Calabria e del Meridione. Dopo aver finanziato il credito d’imposta per la Zes per 3.2 mld di euro (di cui 1.8 con fondi del PNRR), attendiamo che il CIPE decida tempi e modalità per l’erogazione dei fondi”. Così in una nota l’eurodeputato di Fratelli d’Italia Denis Nesci, coordinatore del gruppo Ecr della commissione Regi del Parlamento europeo.