Dl coesione: Paita (Iv), ‘fiducia è segnale di debolezza’

Roma, 25 giu. “Leggo questa fiducia sul dl coesione come un segnale di debolezza, di stanchezza all’interno della maggioranza. Cosa succederà quando si dovranno affrontare provvedimenti ben più complessi da un punto di vista finanziario? Non mi pare un caso, ci sono difficoltà nella maggioranza che non saranno risolte in questo modo”. Lo dice la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva, intervenendo in aula sul decreto Coesione.