Dl Cultura: Manzi (Pd), ‘basta tagli, Giuli venga in Commissione’

agenzia

Roma, 16 gen “130 giorni di governo per il Ministro Giuli, 130 giorni di nulla. Spiace che il Ministro, non sia ancora venuto in Commissione alla Camera per illustrare il contenuto del primo decreto che porta la sua firma”. Lo dice Irene Manzi, capogruppo del Partito democratico in commissione Cultura della Camera.

Manzi sottolinea che “questo provvedimento si limita, di fatto, a contenere i danni causati dai tagli degli ultimi tre anni operati dal governo Meloni, senza offrire alcuna visione complessiva o strategia efficace per il sistema culturale italiano. Arriva, inoltre, dopo l’approvazione della terza manovra di bilancio consecutiva che ha colpito duramente i settori culturali con tagli feroci. E lo stesso atteggiamento sembra ripetersi ora con l’esame del Decreto Cultura, con un Piano Olivetti dal titolo giustamente ambizioso ma senza alcun fondo a disposizione e a costo zero”, conclude Manzi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA