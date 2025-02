Dl Cultura: polemica Giuli-opposizione, ‘grazie anche a chi non merita o non vuole’

agenzia

Roma, 6 feb. Coda polemica alla Camera prima del voto finale sul decreto legge cultura. Il ministro Alessandro Giuli chiede e prende la parola per esprimere un ringraziamento: “Vorrei cogliere il dato positivo -afferma l’esponente del Governo- che va oltre le critiche più che legittime che sono emerse da questa discussione. La parola Olivetti non risuonava in questo Parlamento da tanto tempo, da tanti decenni. Se mi consentite anche perchè Adriano Olivetti…” A quel punto dai banchi dell’opposizione si manifesta un certo malumore e il vicepresidente e presidente di turno, Sergio Costa, ribadisce al ministro che il suo intervento è per “ringraziamenti”.