Dl Cybersicurezza: Siracusano (Fi), ‘nuova legge rafforza sistemi difesa Stato’

Roma, 19 giu. “Con il via libera da parte dell’Aula del Senato il ddl sulla cybersicurezza è legge. Ringrazio, da parte del governo e del sottosegretario Alfredo Mantovano, i gruppi parlamentari di maggioranza e di opposizione che tanto a Palazzo Madama quanto a Montecitorio hanno mostrato senso di responsabilità in merito ad un provvedimento urgente, che affronta questioni allarmanti”. Lo ha detto Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia, intervenendo in Aula al Senato.