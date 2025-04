Dl elezioni: Avs, ‘emendamento destra sui ballottaggi è furto di democrazia’

agenzia

Roma, 3 apr. “L’emendamento della destra sui ballottaggi è un vero e proprio furto di democrazia. È un atto gravissimo, un abuso che altera profondamente la rappresentanza democratica nei comuni. Non è la prima volta che questa destra prova a cambiare le regole per convenienza elettorale, ma un intervento così sfacciato e sbilanciato è intollerabile”. Lo afferma il capogruppo di Avs Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto di palazzo Madama.