Dl elezioni: Azione, ‘uniti con opposizioni in battaglia contro emendamento ballottaggi’

Roma, 3 apr. “Un decreto elezioni che doveva essere solo di carattere ordinamentale sta diventando il cavallo di troia per modificare pesantemente il testo unico sulle autonomie locali”. Così il senatore di Azione, Marco Lombardo.

“In materia elettorale non è possibile usare la decretazione d’urgenza, ai sensi della nostra Carta costituzionale. Per questo, sull’emendamento della maggioranza che modifica il meccanismo del ballottaggio nei Comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti, Azione, insieme alle altre opposizioni in modo unitario, condurrà una dura battaglia politica per evitare l’ennesimo pasticcio del centrodestra maggioranza”.

